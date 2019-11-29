В больницах Доминиканы после ДТП остаются 19 россиян

В больницах Доминиканы после ДТП с автобусом остаются 19 россиян, восемь из них находятся в палате интенсивной терапии. Об этом Интерфаксу сообщил представитель туроператора «Анекс Тур».

«По информации страховой компании и принимающего офиса, на 29 ноября у всех пострадавших наблюдается улучшение состояния. В больницах остаются 19 туристов, из них восемь находятся в палате интенсивной терапии. Водитель автобуса и гид тоже находятся в госпитале», — сказал представитель компании.

Уточняется, что из больниц выписали 14 человек, семь туристов в ближайшее время отправятся в Россию.

26 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель.

Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.