Ростуризм прокомментировал ДТП с автобусом с туристами в Доминикане

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В Ростуризме прокомментировали ДТП, которое произошло в Доминикане по дороге в аэропорт города Ла-Романа.
Ростуризм прокомментировал ДТП с автобусом с туристами в Доминикане
  • © Скриншот с видео: Youtube

«Принимающий офис туроператора поездки — «Анекс Тур» держит ситуацию под контролем, специалисты компании находятся непосредственно с туристами», — говорится в сообщении.

В Ростуризме заявили, что в автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель.

Отмечается, что семь туристов продолжили трансфер и вылетают ранее запланированным рейсом.

Ранее стало известно, что одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук. Об этом сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

По данным местных медиков, по меньшей мере 15 россиян остаются в критическом состоянии.

В больницах Доминиканы после ДТП с автобусом остаются 27 россиян, в том числе два ребёнка.

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