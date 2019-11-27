Ростуризм прокомментировал ДТП с автобусом с туристами в Доминикане

В Ростуризме прокомментировали ДТП, которое произошло в Доминикане по дороге в аэропорт города Ла-Романа.

«Принимающий офис туроператора поездки — «Анекс Тур» держит ситуацию под контролем, специалисты компании находятся непосредственно с туристами», — говорится в сообщении.

В Ростуризме заявили, что в автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель.

Отмечается, что семь туристов продолжили трансфер и вылетают ранее запланированным рейсом.

Ранее стало известно, что одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук. Об этом сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

По данным местных медиков, по меньшей мере 15 россиян остаются в критическом состоянии.

В больницах Доминиканы после ДТП с автобусом остаются 27 россиян, в том числе два ребёнка.