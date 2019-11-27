Турагентство: в больницах Доминиканы после ДТП остаются 27 россиян
Как сообщили в агентстве, 20 человек находятся в стационаре, за ними наблюдают врачи, их жизни ничего не угрожает.
«Достоверная информация о состоянии здоровья семерых, которые находятся в операционной или на приёме у врача, станет известна после подготовки врачами медотчётов», — цитирует организацию РИА Новости.
Всего среди пострадавших три ребёнка, уточнили там. Семь туристов смогли улететь в Москву запланированным рейсом.
Ранее в Доминикане автобус с 39 россиянами попал в аварию. По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого манёвра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом.
Россиян, которые находятся в тяжёлом состоянии, госпитализировали вертолётами в медцентры Санто-Доминго, там им проводят неотложные хирургические операции.
Как отметили в российском посольстве, почти все пострадавшие — москвичи.