Турагентство: в больницах Доминиканы после ДТП остаются 27 россиян

В больницах Доминиканы после ДТП с автобусом остаются 27 россиян, в том числе два ребёнка, сообщили на горячей линии туроператора «Анекс Тур».

Как сообщили в агентстве, 20 человек находятся в стационаре, за ними наблюдают врачи, их жизни ничего не угрожает.

«Достоверная информация о состоянии здоровья семерых, которые находятся в операционной или на приёме у врача, станет известна после подготовки врачами медотчётов», — цитирует организацию РИА Новости.

Всего среди пострадавших три ребёнка, уточнили там. Семь туристов смогли улететь в Москву запланированным рейсом.

Ранее в Доминикане автобус с 39 россиянами попал в аварию. По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого манёвра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом.

Россиян, которые находятся в тяжёлом состоянии, госпитализировали вертолётами в медцентры Санто-Доминго, там им проводят неотложные хирургические операции.

Как отметили в российском посольстве, почти все пострадавшие — москвичи.