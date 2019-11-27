Пострадавших при аварии в Доминикане россиян оперируют в Санто-Доминго

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Россиян, которые находятся в тяжёлом состоянии после аварии с участием автобуса и грузовика в Доминикане, госпитализировали вертолётами в медцентры Санто-Доминго, там им проводят неотложные хирургические операции.

Об этом сообщили в посольстве России в республике.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла, когда туристы ехали в аэропорт Ла-Романа для вылета в Москву.

«Туристы, не нуждающиеся в медицинской помощи, размещены в гостиницах», — отметили там.

Посольство следит за ситуацией.

Ранее стало известно, что в Доминикане автобус с россиянами столкнулся с грузовиком и перевернулся.

Позднее в посольстве России заявили, что никто из 39 туристов не погиб, но некоторые получили разные травмы.

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