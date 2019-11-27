Названа возможная причина аварии автобуса с россиянами в Доминикане
«ДТП произошло по причине резкого манёвра и перестроения грузового транспортного средства перед туристическим автобусом. Водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение во избежание столкновения», — сообщила ТАСС представитель организации Валерия Ферафонтова.
По её словам, представители агентства находятся во всех трёх госпиталях, принявших пострадавших.
Ранее в Доминикане автобус с россиянами столкнулся с грузовиком и перевернулся. Как заявили в посольстве России, никто из 39 туристов не погиб, но некоторые получили разные травмы.
Россиян, которые находятся в тяжёлом состоянии, госпитализировали вертолётами в медцентры Санто-Доминго, там им проводят неотложные хирургические операции.