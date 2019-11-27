Названа возможная причина аварии автобуса с россиянами в Доминикане

В туристическом агентстве «Анекс Тур» рассказали о возможной причине аварии в Доминикане с участием автобуса с российскими туристами.

«ДТП произошло по причине резкого манёвра и перестроения грузового транспортного средства перед туристическим автобусом. Водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение во избежание столкновения», — сообщила ТАСС представитель организации Валерия Ферафонтова.

По её словам, представители агентства находятся во всех трёх госпиталях, принявших пострадавших.

Ранее в Доминикане автобус с россиянами столкнулся с грузовиком и перевернулся. Как заявили в посольстве России, никто из 39 туристов не погиб, но некоторые получили разные травмы.

Россиян, которые находятся в тяжёлом состоянии, госпитализировали вертолётами в медцентры Санто-Доминго, там им проводят неотложные хирургические операции.