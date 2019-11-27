В посольстве Доминиканы прокомментировали ДТП с российскими туристами

Посольство Доминиканской Республики в России выразило глубокое сожаление в связи с ДТП, в результате которого были госпитализированы 27 россиян.

«Посольство Доминиканской Республики в России выразило глубокое сожаление в связи с печальным происшествием на шоссе, по которому ехали российские туристы», — говорится в сообщении, которое поступило в распоряжение RT.

Доминиканский посол высоко оценил качество оказания врачебной помощи пострадавшим, которых на вертолётах и машинах скорой помощи доставили в медицинские центры в городе Игуэй в провинции Альтаграсия.

Ранее сообщалось, что в Доминиканской Республике произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов.

Транспортное средство перевернулось, пострадали 27 человек, шесть из них находятся в тяжёлом состоянии.

Подробнее — в материале RT.