В посольстве Доминиканы прокомментировали ДТП с российскими туристами
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«Посольство Доминиканской Республики в России выразило глубокое сожаление в связи с печальным происшествием на шоссе, по которому ехали российские туристы», — говорится в сообщении, которое поступило в распоряжение RT.
Доминиканский посол высоко оценил качество оказания врачебной помощи пострадавшим, которых на вертолётах и машинах скорой помощи доставили в медицинские центры в городе Игуэй в провинции Альтаграсия.
Ранее сообщалось, что в Доминиканской Республике произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов.
Транспортное средство перевернулось, пострадали 27 человек, шесть из них находятся в тяжёлом состоянии.
Подробнее — в материале RT.