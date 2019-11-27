«Погибших нет»: что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

В Доминиканской Республике произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов. Транспортное средство перевернулось, пострадали 27 человек, шесть из них находятся в тяжёлом состоянии. По одной из версий, причиной аварии стал резкий манёвр грузовика, из-за которого водителю автобуса пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать столкновения. Следственный комитет начал проверку.

В Доминиканской Республике недалеко от города Игуэй перевернулся автобус с российскими туристами. Согласно имеющимся данным, в салоне транспортного средства находились 39 граждан РФ, 27 из них получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщило посольство России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминикане).

«Произошло ДТП с автобусом с 39 российскими туристами, следовавшими в аэропорт города Ла-Романа для вылета в Москву. В результате аварии имеются граждане с травмами различной степени тяжести. Погибших, к счастью, нет», — говорится в сообщении.

По информации Ростуризма, в тяжёлом состоянии находятся шесть россиян. Всего в результате ДТП пострадали 27 человек, им оказывается необходимая помощь в различных медицинских учреждениях Доминиканы.

«Погибших нет. Все пострадавшие туристы находятся под наблюдением врачей в госпиталях. Шесть из них в тяжёлом состоянии. Всем туристам оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме», — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Между тем в дипмиссии РФ отметили, что находящихся в тяжёлом состоянии россиян отправили в медучреждения столицы республики Санто-Доминго для проведения неотложных хирургических операций. Тех, кому медпомощь не потребовалась, размещают в гостиницах, некоторые уже вылетели в Россию.

«Руководитель отделения посольства в Пунта-Кане поддерживает постоянный контакт с администрациями больниц, в которых оказывается помощь пострадавшим, местными властями, а также с российским турагентством Anex Tour, организовавшим отдых. Посольство держит ситуацию на контроле», — пояснили в дипмиссии.

По данным местного издания Listin Diario, дорожно-транспортное происшествие произошло в результате технической неисправности автобуса, из-за которой он столкнулся с грузовиком, после чего опрокинулся.

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Между тем, по другой версии, причиной ДТП стал резкий манёвр, который якобы совершил водитель грузовика перед автобусом с российскими туристами. Чтобы избежать столкновения, водителю автобуса пришлось применить экстренное торможение.

Для родственников пострадавших была открыта горячая телефонная линия — +18098334570. Также указывается, что все 39 туристов были застрахованы в компании ERV, которая на данный момент занимается приобретением авиабилетов в Россию. При этом семеро граждан РФ уже вылетели на родину, а пятеро ожидают ближайшего рейса.

Добавим, что по факту инцидента Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве организована доследственная проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

«Лечение пострадавших будет покрыто за счёт страховки»

Как сообщила исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева, власти Доминиканы пока не выражали готовность оказать какую-либо помощь, в том числе материальную, пострадавшим в ДТП. При этом она подчеркнула, что ситуация может измениться, поскольку с момента ЧП «прошло ещё мало времени».

«Туристы, пострадавшие в ДТП, были застрахованы в компании ERV. Это полностью страховой случай, и лечение пострадавших будет покрыто за счёт страховки», — цитирует Алчееву РИА Новости.

Между тем руководитель отделения посольства России в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) на курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов сообщил, что одна из пострадавших лишилась рук. По его словам, среди раненых есть несовершеннолетние.

Небольшие детали и обстоятельства случившегося предоставила одна из россиянок, находившихся в салоне туристического автобуса, попавшего в аварию в Доминиканской Республике.

«Автобус резко затормозил, его повело налево и направо, в итоге завалился налево и продолжал движение. Те люди, которые были по левую сторону от водителя, получили сильные травмы, счесали спины, руки, кто-то даже лишился руки. Все, кто были по правую сторону от водителя, они падали на тех, кто был слева. Все наваливались друг на друга», — цитирует телеканал РЕН ТВ российскую туристку Валерию Агбальянц.