В посольстве рассказали о пострадавших в Доминикане россиянах
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаила Евдокимова.
По словам дипломата, в результате аварии одной из россиянок пришлось ампутировать обе руки.
Евдокимов добавил, что почти все пострадавшие — москвичи. Вместе с тем в доминиканском Министерстве туризма заверили дипломатов в том, что пострадавшие получат лучший возможный в стране уход.
Ранее в Доминикане автобус с россиянами попал в аварию. По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого манёвра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом.
Никто из 39 туристов не погиб, но некоторые получили травмы разной степени тяжести.
Россиян, которые находятся в тяжёлом состоянии, госпитализировали вертолётами в медцентры Санто-Доминго, там им проводят неотложные хирургические операции.