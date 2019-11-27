В посольстве рассказали о пострадавших в Доминикане россиянах

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В посольстве России рассказали о ситуации с российскими туристами, которые пострадали в аварии с участием автобуса и грузовика в Доминикане. Как отметили в ведомстве, среди попавших в ДТП есть дети.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаила Евдокимова.

По словам дипломата, в результате аварии одной из россиянок пришлось ампутировать обе руки.

Евдокимов добавил, что почти все пострадавшие — москвичи. Вместе с тем в доминиканском Министерстве туризма заверили дипломатов в том, что пострадавшие получат лучший возможный в стране уход.

Ранее в Доминикане автобус с россиянами попал в аварию. По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого манёвра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом.

Никто из 39 туристов не погиб, но некоторые получили травмы разной степени тяжести.

Россиян, которые находятся в тяжёлом состоянии, госпитализировали вертолётами в медцентры Санто-Доминго, там им проводят неотложные хирургические операции.

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