Вылетел с трассы и опрокинулся: в ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка, десятки человек пострадали

В результате ДТП в Италии погибла россиянка, пострадали по меньшей мере 19 граждан РФ. Среди раненых — туристы из Армении, Казахстана, Украины и Белоруссии. Авария произошла на трассе Сиена — Флоренция утром в среду, 22 мая. Автобус, перевозивший 60 человек, вылетел с шоссе и опрокинулся. Водителя уже допросили и проверили на алкоголь и наркотики. Правоохранительные органы устанавливают причины происшедшего, а медики готовы оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Двухэтажный автобус, перевозивший 60 человек, перевернулся на трассе в Италии. Более 30 пассажиров получили ранения.

ДТП произошло около 09:30 по местному времени на трассе, соединяющей Сиену и Флоренцию, в районе города Монтериджиони. Сейчас устанавливаются причины происшедшего.

В посольстве РФ в Италии рассказали, что в ДТП погибла одна россиянка, ещё 19 граждан РФ получили ранения. Кроме того, среди пострадавших есть граждане Армении, Казахстана, Украины, Белоруссии и Грузии.

«Согласно поступившим спискам, пострадали 19 россиян, одна женщина погибла. Ее личность не раскрывается. Всего в две больницы поступили 33 человека, четверо из них от госпитализации отказались. В основном пострадавшие получили лёгкие травмы», — сказали в посольстве.

На видеозаписях и фотографиях с места происшествия видно, что автобус пробил дорожное ограждение и вылетел с трассы, после чего опрокинулся на правый бок. Транспортное средство извлекали из кювета при помощи крана.

Местные СМИ отмечают, что благодаря растительности за пределами проезжей части перевернувшийся автобус почти сразу остановился. Если бы деревьев на обочине не было, последствия аварии могли быть ещё серьёзнее, пишут итальянские издания.

По информации агентства ANSA, водителя пассажирской машины проверили на предмет содержания алкоголя и наркотиков в крови. Мужчину, возраст которого составляет от 40 до 50 лет, доставили в отделение полиции, где его допросили. Мобильный телефон водителя остался в автобусе, полиция планирует изучить содержимое устройства. Кроме того, будет изъят установленный в машине тахограф.

Отмечается, что с дороги момент аварии никто из участников движения не видел. По данным агентства, опрокинувшийся автобус заметили лесорубы, которые работали неподалёку от места аварии.

Служба здравоохранения города Сиена открыла кризисный центр после аварии, удвоено число сотрудников на дежурстве, как в отделении скорой помощи, так в кабинетах врачей-специалистов, которые оказывают помощь прибывающим пациентам.

«В случае необходимости подготовлено семь операционных, около 20 дополнительных мест в послеоперационных помещениях, палатах интенсивной и субинтенсивной терапии и других специализированных отделениях. Региональный центр крови готов направить дополнительные объёмы компонентов крови и предоставить переводчиков для пациентов и их сопровождающих», — приводит сообщение РИА Новости.

ДТП с российскими туристами и автобусами

С начала 2019 года российские туристы попадали в несколько ДТП с автобусами за рубежом.

В январе произошло два таких инцидента. 8 января на острове Пхукет (Таиланд) пассажирская машина с российскими клиентами туроператора ANEX Tour столкнулась с грузовиком. Водитель смог быстро среагировать и серьёзных последствий удалось избежать, в инциденте никто не пострадал.

1 января автобус с 23 российскими туристами съехал в кювет и перевернулся в Ушачском районе Витебской области Белоруссии. Одна женщина была доставлена в медучреждение, у неё диагностировали ушибы, остальные пассажиры не пострадали.

В конце 2018 года российские туристы пострадали в ДТП с рейсовым автобусом неподалёку от Цюриха в Швейцарии. В аварии погиб один человек, 44 пострадали. Из них десять человек — граждане РФ.

В августе 2018 года россияне пострадали в аварии автобуса, который вёз их в аэропорт в турецкой Анталье. Автомобиль съехал с трассы, медицинская помощь потребовалась 13 россиянам.

Шесть туристов пострадали в ДТП с автобусом в Грузии в регионе Кахетия в июле прошлого года. Авария произошла на автомобильной дороге Вазиани — Гомбори — Телави, связывающей Тбилиси с городом Телави. В конце марта автобус с туристами из РФ перевернулся в Польше, в результате пострадали восемь человек. До этого в том же месяце трое туристов из России получили травмы в аварии автобуса на Пхукете.

Другое, более крупное ДТП на тайском острове произошло в феврале. Автобус с российскими туристами и сотрудниками принимавшей их таиландской туристической компании врезался в несколько легковых автомобилей и мотоциклов. Пострадали туристы, сотрудники турфирмы и беременная женщина, находившаяся в одном из припаркованных автомобилей.