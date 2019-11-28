Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии

Доминиканская транспортная компания Monumental сообщила, что авария с автобусом, в котором ехали россияне, произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.

«Грузовик двигался беспорядочно, перемещаясь из одной полосы в другую ... автобус объезжал его слева, когда получил удар по задним колесам справа», — приводит Listin Diario сообщение компании.

Отмечается, что пострадавший водитель автобуса, которого в тяжелом состоянии доставили вертолётом в больницу, имел безупречный стаж работы.

Monumental также подчеркнула исправность всей используемой в компании техники.

26 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель.

В больницах Доминиканской Республики остаются 25 российских туристов, пострадавших в результате ДТП.