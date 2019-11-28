Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии

Короткая ссылка
Доминиканская транспортная компания Monumental сообщила, что авария с автобусом, в котором ехали россияне, произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.

«Грузовик двигался беспорядочно, перемещаясь из одной полосы в другую ... автобус объезжал его слева, когда получил удар по задним колесам справа», — приводит Listin Diario сообщение компании.

Отмечается, что пострадавший водитель автобуса, которого в тяжелом состоянии доставили вертолётом в больницу, имел безупречный стаж работы. 

Monumental также подчеркнула исправность всей используемой в компании техники.

26 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. 

В больницах Доминиканской Республики остаются 25 российских туристов, пострадавших в результате ДТП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить