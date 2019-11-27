Ростуризм рассказал о состоянии попавших в ДТП в Доминикане россиян

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В больницах Доминиканской Республики остаются 25 российских туристов, пострадавших в результате ДТП. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Ростуризм рассказал о состоянии попавших в ДТП в Доминикане россиян
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«В настоящее время в больницах Доминиканской Республики находятся 25 российских туристов, из них шестеро в тяжёлом состоянии, у остальных — травмы средней и лёгкой тяжести», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Догузова, им всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме, вопросы возвращения госпитализированных на родину будут решаться в индивидуальном порядке.

Ранее сообщалось, что врачи смогли спасти руку 12-летней россиянке, пострадавшей в аварии.

26 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. 

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