Ростуризм рассказал о состоянии попавших в ДТП в Доминикане россиян

В больницах Доминиканской Республики остаются 25 российских туристов, пострадавших в результате ДТП. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«В настоящее время в больницах Доминиканской Республики находятся 25 российских туристов, из них шестеро в тяжёлом состоянии, у остальных — травмы средней и лёгкой тяжести», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Догузова, им всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме, вопросы возвращения госпитализированных на родину будут решаться в индивидуальном порядке.

Ранее сообщалось, что врачи смогли спасти руку 12-летней россиянке, пострадавшей в аварии.

26 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель.