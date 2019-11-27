Врачи спасли руку пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России

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Врачи смогли спасти руку 12-летней россиянке, пострадавшей в результате ДТП с автобусом в Доминиканской Республике. Об этом сообщил руководитель отделения российского диппредставительства на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.
Врачи спасли руку пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России
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«У неё была проблема с одной рукой, её смогли пришить, врачи говорят, 80% вероятность того, что рука восстановится. Вторая рука цела», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, мать девочки также получила травму руки, она госпитализирована.

Евдокимов добавил, что дипломаты ведут работу с туроператором Anex Tour и со страховщиком.

Ранее СК начал проверку из-за ДТП с российскими туристами в Доминикане.

По данным Ростуризма, в автобусе, попавшем в ДТП в Доминикане, находились 39 российских туристов, два гида и водитель. 

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