СК начал проверку из-за ДТП с российскими туристами в Доминикане

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Следственный комитет организовал проверку по факту ДТП с автобусом в Доминиканской республике, в результате которого пострадали российские туристы. 
СК начал проверку из-за ДТП с российскими туристами в Доминикане
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в МИД сообщили, что российских туристов после ДТП доставили в больницы Санто-Доминго.

По данным местных медиков, по меньшей мере 15 россиян остаются в критическом состоянии.

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