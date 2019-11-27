СК начал проверку из-за ДТП с российскими туристами в Доминикане
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в МИД сообщили, что российских туристов после ДТП доставили в больницы Санто-Доминго.
По данным местных медиков, по меньшей мере 15 россиян остаются в критическом состоянии.