Российских туристов после ДТП доставили в больницы Санто-Доминго

Российских туристов, которые серьёзно пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Доминиканской Республике, оперируют в медицинских центрах Санто-Доминго.

Об этом говорится в сообщении на странице российского МИД в соцсети «ВКонтакте».

«Граждане, находящиеся в тяжёлом состоянии, отправлены вертолётами в медицинские центры столицы республики Санто-Доминго, где им проводят неотложные хирургические операции», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

По данным ведомства, глава отделения посольства в Пунта-Кане находится в постоянном контакте с руководством больниц, местными властями и российским турагентством «Анекс Тур».

Отмечается, что туристов, которые не нуждаются в медпомощи, разместили в гостиницах.

Ранее в Ростуризме сообщили, что в автобусе, попавшем в ДТП, находились 39 российских туристов, два гида и водитель.

По данным местных медиков, по меньшей мере 15 россиян остаются в критическом состоянии.