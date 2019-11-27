Лавров призвал Запад отказаться от «имперских замашек»
- Reuters
«Наилучший способ прекратить эту ненормальную ситуацию — это отказаться от имперских замашек. Отказаться от привычек из прошлых веков, от привычек диктовать всем свою волю и становиться судьёй всему и вся», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о наиболее приемлемом варианте решения проблемы с санкциями.
Глава МИД находится с рабочим визитом в Бишкеке.
В сентябре Лавров рассказал о «таянии» доминирования Запада в мире. По его словам, ведущие западные страны пытаются воспрепятствовать формированию полицентричного мира.