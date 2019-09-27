Лавров рассказал о «таянии» доминирования Запада в мире

Западу трудно смириться с тем, что длившееся веками доминирование в мировых делах тает, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на ГА ООН.

По словам министра, ведущие западные страны пытаются воспрепятствовать формированию полицентричного мира.

«Если коротко: «Мы либералы, нам можно всё». В этих своих устремлениях Запад всё реже вспоминает про международное право и всё чаще и навязчивее рассуждает о «порядке, основанном на правилах», — сказал Лавров.

Ранее Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели встречу на полях Генассамблеи ООН. Их переговоры продлились чуть меньше часа.

Российский министр во время встречи обратил внимание Помпео на неприемлемость действий США по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН.