Вице-премьер Украины заявил о готовности к снятию санкций с России

Украина готова к тому, что в какой-то момент санкции против России перестанут продлевать, заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.

«Мы уже пять лет к этому готовы, фактически с первого дня», — сказал он в интервью «РБК-Украина», отвечая на вопрос, готова ли Украина к тому, что в какой-то момент санкции продлены не будут.

Как отметил политик, если это произойдёт, то «лавина «зрады» сойдёт однозначно».

«Но главное для нас — мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти», — добавил он.

При этом он отметил, что задача дипломатии и политики заключается в том, чтобы «не допустить этого без достижения необходимых результатов по Минску».

Кулеба также призвал не допустить снятия антироссийских санкций, отметив, что в противном случае Украина должна получить компенсацию.

Ранее в бундестаге призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.