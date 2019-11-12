Украина в случае снятия санкций с России потребует компенсацию

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В случае отмены санкций в отношении России Украина должна получить компенсацию. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба.
Украина в случае снятия санкций с России потребует компенсацию
  • © Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com
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По его словам, первоочередная задача заключается в том, чтобы не допустить снятия антироссийских санкций.

«Есть агрессия, есть нарушение одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили снять безосновательно, тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача — это не допустить снятия санкций», — цитирует «Укринформ» Кулебу.

Как отметил политик, задача дипломатии заключается в том, чтобы получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания.

«Мы вообще живем в эпоху broken promises — нарушенных обещаний. Сейчас обещания нарушаются одно за другим на всех уровнях. Мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Но в этом и задача дипломатии и политики, чтобы не допустить этого или же получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания», — пояснил он.

Ранее в бундестаге выразили надежду, что в 2020 году будет продвижение по вопросу отмены санкций против России. 

Как отмечала депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, ЕС продлит антироссийские санкции, поскольку «Россия не выполнила ничего» и для их отмены нет причин

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