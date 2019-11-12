Украина в случае снятия санкций с России потребует компенсацию
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По его словам, первоочередная задача заключается в том, чтобы не допустить снятия антироссийских санкций.
«Есть агрессия, есть нарушение одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили снять безосновательно, тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача — это не допустить снятия санкций», — цитирует «Укринформ» Кулебу.
Как отметил политик, задача дипломатии заключается в том, чтобы получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания.
«Мы вообще живем в эпоху broken promises — нарушенных обещаний. Сейчас обещания нарушаются одно за другим на всех уровнях. Мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Но в этом и задача дипломатии и политики, чтобы не допустить этого или же получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания», — пояснил он.
Ранее в бундестаге выразили надежду, что в 2020 году будет продвижение по вопросу отмены санкций против России.
Как отмечала депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, ЕС продлит антироссийские санкции, поскольку «Россия не выполнила ничего» и для их отмены нет причин.