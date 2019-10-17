В ФРГ надеются на продвижение в вопросе отмены санкций против России

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Заместитель лидера Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер выразил надежду, что в 2020 году будет продвижение по вопросу отмены санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.
В ФРГ надеются на продвижение в вопросе отмены санкций против России
  • Pixabay

«Я надеюсь, что (в 2020 году. — RT) будет продвижение (по вопросу отмены антироссийских санкций. — RT). Не знаю, насколько быстро это удастся», — сказал Штегнер.

Он добавил, что если бы всё зависело только от немецкой стороны, то этот вопрос решился бы быстрее.

Также Штегнер отметил, что в интересах Германии преодоление санкций. Немецкий политик считает, что «чем больше удастся продвинуться по Минским соглашениям, нормандскому формату и формуле Штайнмайера, тем скорее не будет санкций». 

Он заключил, что ограничения никому не приносят пользы.

Ранее лидер правящего в Германии Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила за то, чтобы ФРГ имела добрососедские отношения с Россией.

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