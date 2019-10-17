В ФРГ надеются на продвижение в вопросе отмены санкций против России
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«Я надеюсь, что (в 2020 году. — RT) будет продвижение (по вопросу отмены антироссийских санкций. — RT). Не знаю, насколько быстро это удастся», — сказал Штегнер.
Он добавил, что если бы всё зависело только от немецкой стороны, то этот вопрос решился бы быстрее.
Также Штегнер отметил, что в интересах Германии преодоление санкций. Немецкий политик считает, что «чем больше удастся продвинуться по Минским соглашениям, нормандскому формату и формуле Штайнмайера, тем скорее не будет санкций».
Он заключил, что ограничения никому не приносят пользы.
Ранее лидер правящего в Германии Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила за то, чтобы ФРГ имела добрососедские отношения с Россией.