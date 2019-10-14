Главу ХДС пригласили совершить визит в Крым
- Reuters
Гемпель отметил, что воссоединение Германии произошло без референдума, но у жителей стран Европы «это не вызвало негатива».
«Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений», — цитирует его РИА Новости.
Также Гемпель считает, что визит Крамп-Карренбауэр в Крым поможет ей убедиться в ошибочности её выводов.
Крымский депутат добавил, что ФРГ нужно прежде всего вести переговоры об отмене антироссийских санкций.
Ранее Крамп-Карренбауэр сообщила о необходимости иметь добрососедские отношения с Россией. При этом она заявила, что в вопросе воссоединения с Крымом было нарушено международное право.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.