Главу ХДС пригласили совершить визит в Крым

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель пригласил лидера правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетить полуостров.

Гемпель отметил, что воссоединение Германии произошло без референдума, но у жителей стран Европы «это не вызвало негатива».

«Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений», — цитирует его РИА Новости.

Также Гемпель считает, что визит Крамп-Карренбауэр в Крым поможет ей убедиться в ошибочности её выводов.

Крымский депутат добавил, что ФРГ нужно прежде всего вести переговоры об отмене антироссийских санкций.

Ранее Крамп-Карренбауэр сообщила о необходимости иметь добрососедские отношения с Россией. При этом она заявила, что в вопросе воссоединения с Крымом было нарушено международное право.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.