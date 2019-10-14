Глава ХДС рассказала о перспективах развития отношений ФРГ с Россией

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Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила о необходимости иметь добрососедские отношения с Россией, однако в вопросе воссоединения с Крымом, по её словам, было нарушено международное право.

«Да, мы должны иметь добрососедские отношения с Россией...Однако в вопросе Крыма было нарушено международное право. И здесь Германия просто не должна молчать. Нарушение права остается нарушением права, и мы должны называть его своим именем», — приводит ТАСС её слова.

В июне Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с Россией.

Глава ХДС выступила против остановки реализации «Северного потока — 2», заявив, что в вопросах поставок газа Россия зарекомендовала себя надёжным партнёром.

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