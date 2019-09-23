В МИД заявили о противодействии Запада интеграции на пространстве СНГ

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Запад противодействует интеграционным процессам на пространстве СНГ.

«Мы чётко видим, что наши недруги усиливают давление на наше государство, происходит противодействие коллективного Запада интеграционным процессам на пространстве СНГ, подтачивается экономическая безопасность, размываются наши общие ценности, расшатываются устои, происходит их подмена, навязывается зависимость от западных государств», — цитирует ТАСС Панкина.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что США продолжают вводить антироссийские санкции «на ровном месте».

Он отметил, что, несмотря на «многократно подтверждённые президентом США Дональдом Трампом и его ключевыми сотрудниками намерения нормализовать отношения с Россией, на практическом уровне ничего позитивного не происходит».