Лавров: США продолжают вводить санкции против России «на ровном месте»
Он отметил, что несмотря на «многократно подтверждённые президентом США Дональдом Трампом и его ключевыми сотрудниками намерения нормализовать отношения с Россией, на практическом уровне ничего позитивного не происходит».
«Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы, просто на ровном месте», — заявил Лавров.
Это, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, «вступает в противоречие с тем настроем, который постоянно проецирует сам президент США».
Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что в настоящий момент американская сторона серьёзно рассматривает возможность введения санкций в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2».
29 августа политолог Пётр Федосов в беседе с Nation News прокомментировал позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».