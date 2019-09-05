Лавров: США продолжают вводить санкции против России «на ровном месте»

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Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что Соединённые Штаты продолжают вводить антироссийские санкции «на ровном месте».

Он отметил, что несмотря на «многократно подтверждённые президентом США Дональдом Трампом и его ключевыми сотрудниками намерения нормализовать отношения с Россией, на практическом уровне ничего позитивного не происходит».

«Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы, просто на ровном месте», — заявил Лавров.

Это, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, «вступает в противоречие с тем настроем, который постоянно проецирует сам президент США».

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что в настоящий момент американская сторона серьёзно рассматривает возможность введения санкций в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2».

29 августа политолог Пётр Федосов в беседе с Nation News прокомментировал позиции России и Германии по «Северному потоку — 2».

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