Более 80 человек отравились азотом в египетской школе
- Reuters
Как сообщает портал Masrawy, инцидент произошёл в районе города Асуан.
Отмечается, что 15 бригад скорой помощи экстренно госпитализировали пострадавших.
По имеющимся данным, причиной утечки стал выход из строя оборудования на местном химическом предприятии.
Ранее сообщалось, что в школе в Нижегородской области газом отравились десятки человек. Позднее врачи уточнили, что в больницу были доставлены 43 ребёнка и один взрослый.
Спустя некоторое время все отравившиеся газом были отпущены домой.