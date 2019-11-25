Более 80 человек отравились азотом в египетской школе

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На юге Египта 84 человека из числа учащихся и учителей среднего образовательного учреждения отравились азотом, утечка которого произошла на местном предприятии.
Более 80 человек отравились азотом в египетской школе
  • Reuters

Как сообщает портал Masrawy, инцидент произошёл в районе города Асуан.

Отмечается, что 15 бригад скорой помощи экстренно госпитализировали пострадавших.

По имеющимся данным, причиной утечки стал выход из строя оборудования на местном химическом предприятии.

Ранее сообщалось, что в школе в Нижегородской области газом отравились десятки человек. Позднее врачи уточнили, что в больницу были доставлены 43 ребёнка и один взрослый.

Спустя некоторое время все отравившиеся газом были отпущены домой.

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