В США предлагают запретить выход страны из Договора по открытому небу

В США предлагают запретить американскому президенту предпринимать какие-либо действия по приостановке или выходу страны из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в новом законопроекте, который внёс на рассмотрение американских парламентариев демократ Джимми Панетта.

Как предлагается в новом законопроекте, президент США не может предпринимать какие-либо действия по приостановке или выходу страны из Договора по открытому небу, если только не позже чем за 180 дней до таких действий министр обороны и госсекретарь не определят и не удостоверят перед соответствующими комитетами конгресса, что Россия «существенным образом нарушает свои обязательства» в соответствии с ДОН и не принимает мер по возвращению к исполнению таких обязательств.

Согласно документу, наблюдательные полёты в рамках ДОН способствуют повышению прозрачности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе, что выгодно как самим Соединённым Штатам, так и их союзникам и партнёрам.

Кроме того, в законопроекте указывается, что Соединённым Штатам следует жёстко реагировать на так называемые нарушения Россией своих обязательств в соответствии с ДОН, при этом не выходя из договора.

Подробности — в материале RT.

Ранее в конгрессе сообщили о планах США выйти из Договора по открытому небу.

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, у российской стороны пока нет официального подтверждения Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу.