МИД России приветствовал решение Мексики о политубежище Моралесу

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о поддержке российской стороной решения Мексики предоставить экс-президенту Боливии Эво Моралесу политическое убежище.

«Ситуация развивалась очень динамично. Мы не просто наблюдали за происходящим, мы оценивали, анализировали последствия тех или иных действий. То, что правительство Мексики приняло это решение, конечно же, воспринимается нами с большим уважением», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии.

10 ноября высшее руководство Боливии, включая Моралеса, на фоне протестов в стране ушло в отставку.

Сообщалось, что власти Мексики согласились предоставить боливийскому экс-лидеру политическое убежище на территории страны.

Моралес признал, что ему «больно покидать страну по политическим причинам», назвав смену власти в Боливии «самым коварным и роковым ударом в истории».