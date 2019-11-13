МИД России приветствовал решение Мексики о политубежище Моралесу
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«Ситуация развивалась очень динамично. Мы не просто наблюдали за происходящим, мы оценивали, анализировали последствия тех или иных действий. То, что правительство Мексики приняло это решение, конечно же, воспринимается нами с большим уважением», — цитирует РИА Новости Рябкова.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии.
10 ноября высшее руководство Боливии, включая Моралеса, на фоне протестов в стране ушло в отставку.
Сообщалось, что власти Мексики согласились предоставить боливийскому экс-лидеру политическое убежище на территории страны.
Моралес признал, что ему «больно покидать страну по политическим причинам», назвав смену власти в Боливии «самым коварным и роковым ударом в истории».