МИД России приветствовал решение Мексики о политубежище Моралесу

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о поддержке российской стороной решения Мексики предоставить экс-президенту Боливии Эво Моралесу политическое убежище.
МИД России приветствовал решение Мексики о политубежище Моралесу
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«Ситуация развивалась очень динамично. Мы не просто наблюдали за происходящим, мы оценивали, анализировали последствия тех или иных действий. То, что правительство Мексики приняло это решение, конечно же, воспринимается нами с большим уважением», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии.

10 ноября высшее руководство Боливии, включая Моралеса, на фоне протестов в стране ушло в отставку

Сообщалось, что власти Мексики согласились предоставить боливийскому экс-лидеру политическое убежище на территории страны.

Моралес признал, что ему «больно покидать страну по политическим причинам», назвав смену власти в Боливии «самым коварным и роковым ударом в истории».

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