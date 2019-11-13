США отзывают госслужащих из Боливии

В Госдепартаменте США сообщили, что в связи с политической нестабильностью Вашингтон отзывает из Боливии госслужащих, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, и членов их семей.

«С 12 ноября 2019 года Госдепартамент предписал покинуть страну членам семей и санкционировал отъезд госслужащих США, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, в связи с политической нестабильностью в Боливии», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, Госдеп не рекомендует американцам посещать Боливию.

Ранее в отставку подали президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.

В результате согласно Конституции вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес приняла полномочия исполняющего обязанности президента республики.