США отзывают госслужащих из Боливии

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В Госдепартаменте США сообщили, что в связи с политической нестабильностью Вашингтон отзывает из Боливии госслужащих, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, и членов их семей.

«С 12 ноября 2019 года Госдепартамент предписал покинуть страну членам семей и санкционировал отъезд госслужащих США, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, в связи с политической нестабильностью в Боливии», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, Госдеп не рекомендует американцам посещать Боливию.

Ранее в отставку подали президент Боливии Эво Моралесвице-президент Альваро Гарсиа Линераглава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда. 

В результате согласно Конституции вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес приняла полномочия исполняющего обязанности президента республики.

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