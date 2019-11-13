Мадуро назвал Моралеса «единственным главнокомандующим» ВС Боливии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Вооружённые силы Боливии восстановить конституционный порядок, а также назвал ушедшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса «единственным главнокомандующим» боливийской армии.

«Я призываю Вооружённые силы Боливии восстановить конституционный порядок. Ваш единственный главнокомандующий — это Эво Моралес Айма. Модернизация армии, которую провёл президент Моралес, была выполнена не для того, чтобы угнетать народ, а чтобы его защищать. Достаточно государственных переворотов!» — написал он в Twitter.

Llamo a las Fuerzas Armadas de Bolivia a restituir el hilo constitucional, su único Comandante en Jefe es Evo Morales Ayma. La modernización hecha por el presidente @evoespueblo a las FFAA, no fue para reprimir al pueblo, es para protegerlo. ¡Basta de Golpes de Estado! pic.twitter.com/sZ0HVZJgD4 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 13, 2019

Ранее в Боливии в отставку подали президент страны Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.

Позднее вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес приняла полномочия исполняющей обязанности президента республики.