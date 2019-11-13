Мадуро назвал Моралеса «единственным главнокомандующим» ВС Боливии

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Вооружённые силы Боливии восстановить конституционный порядок, а также назвал ушедшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса «единственным главнокомандующим» боливийской армии.

«Я призываю Вооружённые силы Боливии восстановить конституционный порядок. Ваш единственный главнокомандующий — это Эво Моралес Айма. Модернизация армии, которую провёл президент Моралес, была выполнена не для того, чтобы угнетать народ, а чтобы его защищать. Достаточно государственных переворотов!» — написал он в Twitter.

Ранее в Боливии в отставку подали президент страны Эво Моралесвице-президент Альваро Гарсиа Линераглава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда.

Позднее вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес приняла полномочия исполняющей обязанности президента республики. 

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