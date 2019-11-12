Моралес рассказал о подготовке его захвата

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Ушедший в отставку боливийский лидер Эво Моралес заявил, что в Боливии его планировали захватить.
Моралес рассказал о подготовке его захвата
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сотрудник службы безопасности армии сообщил мне и показал сообщения... где ему предлагали $50 тыс. за то, чтобы выдать меня», — заявил он.

Об этом бывший президент Боливии рассказал, приземлившись в Мексике.

10 ноября всё высшее руководство Боливии, включая Моралеса, ушло в отставку на фоне протестов в стране. Позднее экс-глава латиноамериканского государства заявил, что Мексика согласилась предоставить ему политическое убежище.

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