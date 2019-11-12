Отец Ассанжа заявил о «плохом состоянии» здоровья сына

Короткая ссылка
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, после посещения сына в британской тюрьме заявил о «плохом состоянии» его здоровья.
Отец Ассанжа заявил о «плохом состоянии» здоровья сына
  • © Алекс Макнотон
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Он в плохом состоянии. После стольких лет преследований его здоровье сильно пострадало. Мы надеемся, что он сможет восстановиться, если обстоятельства быстро изменятся», — сказал Шиптон.

Также он отметил, что, хотя Ассанжу в британской тюрьме оказывают медицинскую помощь, юристы настаивают на консультациях тех врачей, которые будут выбраны самим заключённым.

Ранее Шиптон выразил обеспокоенность тем, что его сын может умереть в тюрьме спустя «девять лет преследований за то, что осмелился раскрыть военные преступления США».

Как отмечало издание Daily Mail, Ассанжа в тюрьме также навестил спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер, который констатировал, что условия содержания угрожают его жизни.

Также Мельцер выражал беспокойство ухудшением здоровья Ассанжа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить