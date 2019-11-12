Отец Ассанжа заявил о «плохом состоянии» здоровья сына

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, после посещения сына в британской тюрьме заявил о «плохом состоянии» его здоровья.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Он в плохом состоянии. После стольких лет преследований его здоровье сильно пострадало. Мы надеемся, что он сможет восстановиться, если обстоятельства быстро изменятся», — сказал Шиптон.

Также он отметил, что, хотя Ассанжу в британской тюрьме оказывают медицинскую помощь, юристы настаивают на консультациях тех врачей, которые будут выбраны самим заключённым.

Ранее Шиптон выразил обеспокоенность тем, что его сын может умереть в тюрьме спустя «девять лет преследований за то, что осмелился раскрыть военные преступления США».

Как отмечало издание Daily Mail, Ассанжа в тюрьме также навестил спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер, который констатировал, что условия содержания угрожают его жизни.

Также Мельцер выражал беспокойство ухудшением здоровья Ассанжа.