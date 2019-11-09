Отец Ассанжа высказал опасения из-за возможной смерти сына в тюрьме

Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, признал, что обеспокоен, что его сын может умереть в тюрьме спустя «девять лет преследований за то, что осмелился раскрыть военные преступления США».

По его словам, два дня назад он навещал сына в тюрьме.

«Нужно признать горькую правду, что он может умереть в тюрьме... Это не отцовское беспокойство, а просто факт», — цитирует Шиптона Daily Mail.

Издание отмечает, что подобное заявление последовало спустя неделю после визита к Ассанжу в тюрьму спецдокладчика ООН по пыткам Нильса Мельцера, который констатировал, что условия содержания угрожают его жизни.

1 ноября Мельцер обвинил Британию в нарушении прав Ассанжа.

В конце сентября адвокат Ассанжа Карлос Поведа сообщил об ухудшении здоровья своего клиента из-за изоляции от внешнего мира.