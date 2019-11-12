Президент Киргизии выступил против реформирования ООН

Короткая ссылка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил против замены ООН на другое международное объединение.
Президент Киргизии выступил против реформирования ООН
  • © РИА Новости

«В последнее время высказываются различные идеи по реформированию ООН, по замене её на другую форму мировой интеграции. Кыргызстан считает необходимым повышать эффективность и влияние этой универсальной международной организации через реализацию новых реформ», — цитирует Жээнбекова ТАСС.

По его словам, мир переживает «эпоху глобальных изменений», а в условиях формирования его многополярности, что «сопровождается противоречиями и характеризуется неустойчивостью и турбулентностью», появления новых интеграционных объединений эффективно противостоять современным вызовам и угрозам собственными силами не сможет ни одно государство.

Жээнбеков отметил, что в данной ситуации «многосторонняя дипломатия стала безальтернативным вариантом» решения глобальных проблем.

«Поэтому ООН мы рассматриваем как платформу, в которой малые государства активно участвуют в обсуждениях и разработке решений актуальных вопросов», — подчеркнул он.

Также Жээнбеков добавил, что Киргизия останется «надёжным партнёром» организации, а сотрудничество с ней — приоритетное направление для развития страны в мирной, безопасной и устойчивой атмосфере.

«Мы и дальше будем развивать конструктивные взаимоотношения», — подчеркнул он, напомнив о проведении Киргизией при активной поддержке ООН многоплановых реформ, ключевые направления которых отмечены в Национальной стратегии устойчивого развития страны.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за реформирование СБ ООН.

В июне 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН, заявив, что «судьба мирового сообщества не может находиться в руках пяти постоянных членов Совбеза» и все государства мира должны иметь право участвовать в его работе.

Позднее Россия и Индия подтвердили необходимость реформирования органа для того, чтобы «он лучше отражал современный мировой порядок и был более эффективным в противодействии возникающим глобальным вызовам».

Весной политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию вокруг возможного реформирования ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить