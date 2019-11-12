Президент Киргизии выступил против реформирования ООН
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«В последнее время высказываются различные идеи по реформированию ООН, по замене её на другую форму мировой интеграции. Кыргызстан считает необходимым повышать эффективность и влияние этой универсальной международной организации через реализацию новых реформ», — цитирует Жээнбекова ТАСС.
По его словам, мир переживает «эпоху глобальных изменений», а в условиях формирования его многополярности, что «сопровождается противоречиями и характеризуется неустойчивостью и турбулентностью», появления новых интеграционных объединений эффективно противостоять современным вызовам и угрозам собственными силами не сможет ни одно государство.
Жээнбеков отметил, что в данной ситуации «многосторонняя дипломатия стала безальтернативным вариантом» решения глобальных проблем.
«Поэтому ООН мы рассматриваем как платформу, в которой малые государства активно участвуют в обсуждениях и разработке решений актуальных вопросов», — подчеркнул он.
Также Жээнбеков добавил, что Киргизия останется «надёжным партнёром» организации, а сотрудничество с ней — приоритетное направление для развития страны в мирной, безопасной и устойчивой атмосфере.
«Мы и дальше будем развивать конструктивные взаимоотношения», — подчеркнул он, напомнив о проведении Киргизией при активной поддержке ООН многоплановых реформ, ключевые направления которых отмечены в Национальной стратегии устойчивого развития страны.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за реформирование СБ ООН.
В июне 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН, заявив, что «судьба мирового сообщества не может находиться в руках пяти постоянных членов Совбеза» и все государства мира должны иметь право участвовать в его работе.
Позднее Россия и Индия подтвердили необходимость реформирования органа для того, чтобы «он лучше отражал современный мировой порядок и был более эффективным в противодействии возникающим глобальным вызовам».
Весной политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию вокруг возможного реформирования ООН.