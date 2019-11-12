Президент Киргизии выступил против реформирования ООН

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил против замены ООН на другое международное объединение.

«В последнее время высказываются различные идеи по реформированию ООН, по замене её на другую форму мировой интеграции. Кыргызстан считает необходимым повышать эффективность и влияние этой универсальной международной организации через реализацию новых реформ», — цитирует Жээнбекова ТАСС.

По его словам, мир переживает «эпоху глобальных изменений», а в условиях формирования его многополярности, что «сопровождается противоречиями и характеризуется неустойчивостью и турбулентностью», появления новых интеграционных объединений эффективно противостоять современным вызовам и угрозам собственными силами не сможет ни одно государство.

Жээнбеков отметил, что в данной ситуации «многосторонняя дипломатия стала безальтернативным вариантом» решения глобальных проблем.

«Поэтому ООН мы рассматриваем как платформу, в которой малые государства активно участвуют в обсуждениях и разработке решений актуальных вопросов», — подчеркнул он.

Также Жээнбеков добавил, что Киргизия останется «надёжным партнёром» организации, а сотрудничество с ней — приоритетное направление для развития страны в мирной, безопасной и устойчивой атмосфере.

«Мы и дальше будем развивать конструктивные взаимоотношения», — подчеркнул он, напомнив о проведении Киргизией при активной поддержке ООН многоплановых реформ, ключевые направления которых отмечены в Национальной стратегии устойчивого развития страны.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за реформирование СБ ООН.

В июне 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН, заявив, что «судьба мирового сообщества не может находиться в руках пяти постоянных членов Совбеза» и все государства мира должны иметь право участвовать в его работе.

Позднее Россия и Индия подтвердили необходимость реформирования органа для того, чтобы «он лучше отражал современный мировой порядок и был более эффективным в противодействии возникающим глобальным вызовам».

Весной политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию вокруг возможного реформирования ООН.