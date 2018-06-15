Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН
- Reuters
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Все государства мира должны иметь право участвовать в работе Совбеза ООН.
«Судьба мирового сообщества не может находиться в руках пяти постоянных членов Совбеза», — заявил турецкий президент.
Он также отметил, что нынешнее устройство ООН не позволяет решать текущие мировые проблемы, в частности проблему палестино-израильского конфликта и проблему безопасности на Ближнем Востоке в целом.
Ранее президент Боливии Эво Моралес назвал Совет Безопасности ООН «советом опасности».