Президент Боливии Эво Моралес назвал Совбез ООН «советом опасности» в связи с тем, что международные договорённости, по его словам, не соблюдаются.

Об этом он сказал в рамках дискуссии международного клуба «Валдай».

«Я бы сказал, что сегодня это совет опасности или неопределённости, там не уважаются права участников стран — членов ООН», — цитирует РИА Новости Моралеса.

Он подчеркнул, что Совбез ООН нужен, чтобы «голос каждой страны был услышан».

Ранее президент Боливии встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

13 июня Моралес прибыл в Москву на церемонию открытия ЧМ по футболу 2018 года.