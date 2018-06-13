Эво Моралес назвал Совбез ООН «советом опасности»
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Об этом он сказал в рамках дискуссии международного клуба «Валдай».
«Я бы сказал, что сегодня это совет опасности или неопределённости, там не уважаются права участников стран — членов ООН», — цитирует РИА Новости Моралеса.
Он подчеркнул, что Совбез ООН нужен, чтобы «голос каждой страны был услышан».
Ранее президент Боливии встретился с российским лидером Владимиром Путиным.
13 июня Моралес прибыл в Москву на церемонию открытия ЧМ по футболу 2018 года.