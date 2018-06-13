Президент Боливии Моралес прибыл в Россию на церемонию открытия ЧМ-2018 по футболу

Президент Боливии Эво Моралес прибыл в Москву на церемонию открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства Боливии в России.

«Господин президент уже в Москве. Сегодня он встретится с Владимиром Путиным. Кроме того, Эво Моралес примет участие в открытии чемпионата мира по футболу», — сказали в диппредставительстве.

Церемония открытия мундиаля состоится 14 июня.

Ранее сообщалось, что Додон прибыл в Москву на открытие ЧМ-2018 по футболу.