Додон прибыл в Москву на открытие ЧМ-2018 по футболу

Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву на открытие чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства Молдавии в России.

«Президент Додон прибыл в российскую столицу», — сказали в диппредставительстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер будет рад видеть всех гостей на ЧМ-2018.