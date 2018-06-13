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Додон прибыл в Москву на открытие ЧМ-2018 по футболу
13 июня 2018, 12:34
/ globallookpress.com
Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву на открытие чемпионата мира по футболу 2018 года.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства Молдавии в России.
«Президент Додон прибыл в российскую столицу», — сказали в диппредставительстве.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер будет рад видеть всех гостей на ЧМ-2018.
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