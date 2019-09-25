Абэ заявил о необходимости реформирования СБ ООН

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что считает «совершенно необходимым» проведение реформы Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

Об этом японский премьер заявил в ходе общеполитических дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности — Совета Безопасности», — цитирует его ТАСС.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на сессии ГА ООН заявил, что ядерное оружие в мире нужно «или запретить всем, или разрешить всем».

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