Эрдоган призвал запретить или «разрешить всем» ядерное оружие

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Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган во время выступления на 74-й сессии ГА ООН заявил, что ядерное оружие в мире нужно «или запретить всем, или разрешить всем».
Эрдоган призвал запретить или «разрешить всем» ядерное оружие
  • Reuters

«Неравенства между государствами, располагающими ядерным оружием, и государствами без него достаточно, чтобы подорвать глобальное равновесие», — подчеркнул Эрдоган.

Он призвал решить эту проблему, опираясь на принцип справедливости.

Ранее Китай выступил за полный запрет и уничтожение ядерного оружия.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия.

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