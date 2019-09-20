Лавров заявил о необходимости адаптировать СБ ООН к современным реалиям

Глава российского МИД Сергей Лавров написал в своей статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике», что реформирование Совета Безопасности ООН «должно прежде всего учитывать интересы стран Азии, Африки, Латинской Америки».

Текст статьи размещён на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Бережно сохраняя сформированную по итогам Второй мировой войны систему международных отношений, стержневым элементом которой остаётся ООН, необходимо аккуратно, но последовательно адаптировать её к реалиям современного геополитического ландшафта», — отметил Лавров.

По его словам, это «в полной мере касается Совета Безопасности ООН, где Запад неоправданно перепредставлен по современным меркам».

«Убеждены: реформирование Совбеза должно прежде всего учитывать интересы стран Азии, Африки, Латинской Америки, а любая формула — опираться на принцип самого широкого согласия государств-членов ООН», — отметил глава МИД.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября Россия на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН.