Россия стала председателем Совбеза ООН
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По информации РИА Новости, часть запланированных на сентябрь мероприятий будет посвящена региональному сотрудничеству.
Ожидается, что некоторые заседания Совбеза ООН в сентябре посетит глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее Россия и Китай созвали внеочередное заседание Совбеза ООН из-за ракетных разработок США. На заседании исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США к диалогу по контролю над вооружениями ради существования человечества.