Россия стала председателем Совбеза ООН

С 1 сентября Россия на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. Программа мероприятий на этот срок будет представлена постпредом страны в организации Василием Небензей 3 сентября.

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По информации РИА Новости, часть запланированных на сентябрь мероприятий будет посвящена региональному сотрудничеству. Ожидается, что некоторые заседания Совбеза ООН в сентябре посетит глава МИД России Сергей Лавров. Ранее Россия и Китай созвали внеочередное заседание Совбеза ООН из-за ракетных разработок США. На заседании исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал США к диалогу по контролю над вооружениями ради существования человечества.