Россия и Индия выступили за реформирование СБ ООН
- Reuters
«Стороны подтвердили необходимость реформирования Совета Безопасности ООН с тем, чтобы он лучше отражал современный мировой порядок и был более эффективным в противодействии возникающим глобальным вызовам», — говорится в заявлении.
Как подчёркивается, Россия выразила поддержку вхождения Индии в состав постоянных членов расширенного СБ ООН.
Ранее Путин и Моди в совместном заявлении назвали недопустимой политизацию ОЗХО.
В конце сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал расширить состав постоянных членов СБ ООН.