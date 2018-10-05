Россия и Индия выступили за реформирование СБ ООН

Россия и Индия подтвердили необходимость реформирования Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в совместном заявлении российского президента Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди.

Reuters

«Стороны подтвердили необходимость реформирования Совета Безопасности ООН с тем, чтобы он лучше отражал современный мировой порядок и был более эффективным в противодействии возникающим глобальным вызовам», — говорится в заявлении. Как подчёркивается, Россия выразила поддержку вхождения Индии в состав постоянных членов расширенного СБ ООН. Ранее Путин и Моди в совместном заявлении назвали недопустимой политизацию ОЗХО. В конце сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал расширить состав постоянных членов СБ ООН.