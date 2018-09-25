Эрдоган призвал расширить состав постоянных членов СБ ООН

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ООН нуждается в реформе, в частности необходимо расширить состав постоянных членов Совета Безопасности, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании 73-й сессии Генассамблеи ООН.
Эрдоган призвал расширить состав постоянных членов СБ ООН
  • Reuters

«Мы не хотели бы, чтобы такая важная структура превратилась бы в некую организацию, за которой закрепилась бы репутация провалов. Поэтому каждый раз подчёркиваем необходимость комплексной реформы ООН в вопросах и структуры, и функционирования ООН, прежде всего в Совете Безопасности», — сказал он.

По его словам, мир уже не тот, каким он был после Второй мировой войны.

«Здесь, в этом зале, — представители 194 стран. И почему 194 страны не должны быть представлены в Совете Безопасности? Почему по принципу ротации у них не могло бы быть постоянного места в совете? Сейчас пять постоянных мест в совете, остальные временные, у которых вообще никакой власти нет. И если ограничивать реформу ООН исключительно бюджетом, это никогда не будет содействовать урегулированию реальных проблем», — добавил он.

Он подчеркнул, что необходимо повысить уровень эффективности организации, что является, по мнению Эрдогана, особо важным для будущего планеты.

В мае Эрдоган заявил, что реформирование ООН неизбежно.

RT ведёт прямую трансляцию.

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