Около четверти мирового свиного поголовья может погибнуть из-за АЧС

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Всемирная организация по охране здоровья животных заявила, что около четверти мирового свиного поголовья может погибнуть от африканской чумы свиней (АЧС).
Около четверти мирового свиного поголовья может погибнуть из-за АЧС
  • Pixabay

Об этом сообщает Associated Press.

По словам вице-президента организации Марка Шиппа, во всём мире учёные пытаются найти вакцину для борьбы с чумой, что является «сложной задачей» из-за природы вируса.

Отмечается, что заболевание не распространяется на людей, но в отношении популяции свиней практически в 100% случаев гарантирован смертельный исход.

Ранее сообщалось, что власти Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки африканской чумы свиней в регионе.

Также режим ЧС из-за угрозы распространения АЧС ввели в Хабаровском крае

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