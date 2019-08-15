Россельхознадзор ограничил ввоз свинины из Словакии и Болгарии

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Россельхознадзор принял решение ввести с 9 августа временные ограничения на поставки в Россию продукции свиноводства из Болгарии и Словакии из-за ухудшения ситуации по африканской чуме свиней (АЧС).
Россельхознадзор ограничил ввоз свинины из Словакии и Болгарии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по АЧС на территории Словакии и Болгарии с 9 августа 2019 года вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Словакии и Болгарии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбрионов свиней и спермы хряков», — сообщили в Россельхознадзоре.

Ранее сообщалось, что ведомство ввело с 14 августа ограничения на ввоз в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии в связи с регистрацией случаев АЧС.

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