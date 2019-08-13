Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз свинины из Сербии

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Россельхознадзор с 14 августа вводит ограничения на ввоз в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии в связи с регистрацией в этой стране случаев заражения африканской чумой свиней (АЧС).
Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз свинины из Сербии
  • © РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора. 

«Падёж домашних свиней в центральной части Сербии, согласно имеющейся в распоряжении Россельхознадзора информации, произошёл в период с 30 июля по 7 августа этого года», — отметили в ведомстве, добавив, что у умерших свиней был обнаружен геном АЧС.

Кроме того, запрету на ввоз подлежат эмбрионы свиней и сперма хряков, а также вся продукция, содержащая в своём составе свинину, за исключением той, которая прошла специальную обработку.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что Сербия стала уже 13-й европейской страной, где была обнаружена АЧС.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия усилили контроль за продукцией ЕС из-за АЧС.

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