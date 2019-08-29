В Приамурье введён режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

Власти Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в регионе.

«Такое распоряжение подписал губернатор Приамурья Василий Орлов. Решение было принято региональными властями на заседании КЧС в областном правительстве», — сообщается на сайте правительства региона.

По данным ведомства, всего на территории региона зафиксировано около 5 200 голов свиней, которые попали в зону отчуждения животных. Из них на данный момент уничтожено 3 400 голов.

Кроме того, после заседания региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение создать рабочую группу по АЧС при правительстве Амурской области.

Ранее режим ЧС из-за угрозы распространения АЧС был введён в Хабаровском крае.