В Россельхознадзоре назвали возможную причину заноса АЧС в Приморье

Короткая ссылка
Причиной заноса африканской чумы свиней (АЧС) в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из Китая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Анализ эпизоотической ситуации в Приморском крае показал, что вероятной причиной заноса вируса АЧС на территорию региона является трансграничное перемещение инфицированных кабанов с территории КНР», —  приводит сообщене РИА Новости.

Как добавили в ведомстве, причиной инфицирования домашних свиней в крестьянско-фермерском хозяйстве Пограничного района стало грубое нарушение правил содержания животных.

Власти Приморского края в начале августа ввели режим ЧС в Пограничном районе региона из-за обнаружения в одном из хозяйств африканской чумы свиней. 

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия усилили контроль за продукцией ЕС из-за АЧС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить