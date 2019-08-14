В Россельхознадзоре назвали возможную причину заноса АЧС в Приморье

Причиной заноса африканской чумы свиней (АЧС) в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из Китая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Анализ эпизоотической ситуации в Приморском крае показал, что вероятной причиной заноса вируса АЧС на территорию региона является трансграничное перемещение инфицированных кабанов с территории КНР», — приводит сообщене РИА Новости.

Как добавили в ведомстве, причиной инфицирования домашних свиней в крестьянско-фермерском хозяйстве Пограничного района стало грубое нарушение правил содержания животных.

Власти Приморского края в начале августа ввели режим ЧС в Пограничном районе региона из-за обнаружения в одном из хозяйств африканской чумы свиней.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия усилили контроль за продукцией ЕС из-за АЧС.