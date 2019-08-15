Режим ЧС введён в Хабаровском крае из-за угрозы распространения АЧС

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Это (введённый режим. — RT) позволит усилить мероприятия по недопущению занесения африканской чумы свиней в регион и, в случае необходимости, оперативно привлекать финансирование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты ветеринарной службы организовали подворовой обход хозяйств, занимающихся разведением свиней.

Власти Приморского края в начале августа ввели режим ЧС в Пограничном районе региона из-за обнаружения в одном из хозяйств африканской чумы свиней.

Как отметили в Россельхознадзоре, причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из Китая.