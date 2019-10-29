В Австралии при нападении акулы пострадали два человека

В Австралии в районе Большого Барьерного рифа в результате нападения акулы пострадали два человека, передаёт Associated Press.

Сообщается, что мужчины в возрасте 22 и 28 лет были атакованы акулой во время сноркелинг-тура по островам Уитсанди.

В результате нападения один мужчина лишился стопы, другой также получил серьёзные раны.

Отмечается, что пострадавшие «боролись и барахтались» в воде в момент, когда на них напала акула.

Мужчины были госпитализированы.

В июне после атаки трёх акул на Багамских островах погибла 21-летняя Джордан Линдси из Калифорнии.

В ноябре 2018 года в Австралии 42-летний пловец умер от сердечного приступа в результате укола ската.