В Австралии при нападении акулы пострадали два человека
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Сообщается, что мужчины в возрасте 22 и 28 лет были атакованы акулой во время сноркелинг-тура по островам Уитсанди.
В результате нападения один мужчина лишился стопы, другой также получил серьёзные раны.
Отмечается, что пострадавшие «боролись и барахтались» в воде в момент, когда на них напала акула.
Мужчины были госпитализированы.
В июне после атаки трёх акул на Багамских островах погибла 21-летняя Джордан Линдси из Калифорнии.
В ноябре 2018 года в Австралии 42-летний пловец умер от сердечного приступа в результате укола ската.