На Багамах девушка погибла после нападения трёх акул

Джордан Линдси из Калифорнии была атакована во время ныряния на Багамских островах тремя акулами, она скончалась в больнице.

Как сообщает Sky News, 21-летняя девушка приехала на Багамы с семьёй на отдых.

Она была атакована акулами во время сноркелинга у острова Роуз.

Отмечается, что члены семьи пытались предупредить девушку о приближении акул, но она этого не заметила.

Линдси получила многочисленные травмы от укусов акул и была отправлена в больницу, где позднее скончалась.

Ранее сообщалось, что в Австралии 42-летний пловец умер от сердечного приступа после укола ската.