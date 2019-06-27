На Багамах девушка погибла после нападения трёх акул

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Джордан Линдси из Калифорнии была атакована во время ныряния на Багамских островах тремя акулами, она скончалась в больнице.
На Багамах девушка погибла после нападения трёх акул
  • ©Winkler, A./Arco Images GmbH
  • globallookpress.com

Как сообщает Sky News, 21-летняя девушка приехала на Багамы с семьёй на отдых.

Она была атакована акулами во время сноркелинга у острова Роуз.

Отмечается, что члены семьи пытались предупредить девушку о приближении акул, но она этого не заметила.

Линдси получила многочисленные травмы от укусов акул и была отправлена в больницу, где позднее скончалась.

Ранее сообщалось, что в Австралии 42-летний пловец умер от сердечного приступа после укола ската.

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